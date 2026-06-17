Fête interdite pour les « islamogauchistes »

"Tu connais l’expression qui dit que « quand t’as qu’un marteau, tout ressemble à un clou » ? C’est une façon de dire que si t’es pas équipé d’une caisse à outil un peu complète, tu vas vite te mettre à cogner sur tout ce qui bouge. Bon, bah au vu des méthodes employées par l’État ces derniers temps, tu sens que la caisse à outil qu’ils se trimballent, elle dégueule pas franchement d’ustensiles divers et variés. Du coup, ils se retrouvent à essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds en tapant la-dessus avec leur police là, ça bousille un peu les outils, mais pas autant que les pièces." Nouvel épisode de Ghetto Blaster, par H-Tône.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon