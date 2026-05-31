Journalisme, cinéma, édition : Bolloré veut tous les faire taire

Depuis plusieurs années, l'empire médiatique de Vincent Bolloré transforme profondément le paysage de l'information et de la culture en France. Télévisions, radios, maisons d'édition, presse écrite : à travers ces outils d'influence, ce sont les termes mêmes du débat public qui sont redéfinis. Les thèmes identitaires, sécuritaires et réactionnaires occupent une place croissante tandis que les voix critiques, dans les médias comme dans le monde du cinéma, font face à des formes de marginalisation, de pression ou de censure. Derrière la concentration des médias, les pressions exercées sur les journalistes, les accusations de censure dans le cinéma et la culture, se dessine un projet politique clair : mettre la puissance médiatique au service d'une bataille idéologique visant à porter l'extrême droite au pouvoir. Pour en parler, Blast reçoit la réalisatrice Caroline Deruas Peano, la productrice Julie Paratian et le journaliste Jean-Baptiste Rivoire.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon