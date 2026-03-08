Le souffle de l'info

Lost, la série qui peut changer votre vie

Diffusée entre 2004 et 2010, Lost est une série déjà ancienne mais elle est toujours actuelle. Dans cette vidéo garantie 100% sans spoilers (mais avec des images du jeune Pacôme), on vous dit pourquoi Lost peut changer votre vie. On a envie que vous regardiez Lost si vous ne l’avez pas vue. On a envie que vous la re-regardiez si vous l’avez déjà vue. Bienvenue dans la nouvelle émission de Pacôme Thiellement : La fin de la télévision.

Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon