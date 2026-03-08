Lost, la série qui peut changer votre vie

Diffusée entre 2004 et 2010, Lost est une série déjà ancienne mais elle est toujours actuelle. Dans cette vidéo garantie 100% sans spoilers (mais avec des images du jeune Pacôme), on vous dit pourquoi Lost peut changer votre vie. On a envie que vous regardiez Lost si vous ne l’avez pas vue. On a envie que vous la re-regardiez si vous l’avez déjà vue. Bienvenue dans la nouvelle émission de Pacôme Thiellement : La fin de la télévision.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon