Macron - Venezuela : la honte internationale

Après l’opération militaire américaine au Venezuela, la position diplomatique des macronistes a été remise au centre de la scène politique. Dans cet épisode spécial de Dissolution, on va décrypter ce dont il s’agit, qui a dit quoi, et pourquoi les macronistes ne comprennent pas grand-chose aux relations internationales. La position française a une certaine importance auprès des autres États : par ses choix, Macron abîme la France et notre crédibilité, une fois de plus !
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon