Pas de révolution sans les quartiers

Depuis la mi-septembre, des centaines de lycées sont bloqués partout en France. Les lycéens réclament simplement le droit d’étudier dignement. Et l’épicentre de cette révolte, ce sont les quartiers populaires. Pour la première fois, les enfants des banlieues sont à l’initiative d’un mouvement national, organisé depuis l’intérieur même de l’institution scolaire. Un mouvement entendu bien au-delà des quartiers, mais aussi réprimé avec une violence inédite : des milliers d’interpellations, des centaines de blessés, une majorité de mineurs. Pourquoi ce mouvement part-il des quartiers ? Que dit-il de l’école républicaine et de la place des enfants de l’immigration postcoloniale ? Et la révolution peut-elle être autre chose qu’antiraciste ? Pour en parler, Blast reçoit Fatima Ouassak, politologue, essayiste et militante. Elle a cofondé en 2016 le Front de mères, le premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires, et fondé Verdragon, la première maison de l’écologie populaire. Elle est l’autrice de La puissance des mères (2020), Pour une écologie pirate (2023), Rue du Passage (2024) et Comme Ali (2025).
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Morgane Sabouret / Margaux Simon