Pesticides : une affaire de vie et de mort

Pour Blast, Jose Rexach est allé à la rencontre d'Edouard Exilard, un éleveur de brebis autrefois dans l’agriculture conventionnelle. Après la mort de sa fille, atteinte d’une tumeur cérébrale, il remet en question toute sa manière de produire et se tourne vers le bio. À travers son histoire, le reportage interroge le système agricole français, l’usage massif des pesticides, les difficultés économiques des agriculteurs qui veulent produire autrement, ainsi que les risques sanitaires évoqués par plusieurs scientifiques. Une plongée dans les failles d’un modèle soutenu depuis des décennies par les grands groupes agrochimiques et la FNSEA.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon