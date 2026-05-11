« Révélez votre potentiel » : enquête sur les dangers des coachs de travail

Le business des coachs au travail est en plein essor, au point de devenir un marché mondial, estimé à plusieurs milliards de dollars, qui promet à chacun de « révéler son potentiel », de « dépasser ses blocages », « repousser ses limites », et de transformer sa vie. Mais derrière ces belles promesses, que trouve-t-on vraiment ? Des méthodes efficaces pour mieux se connaître, ou des mirages parfois dangereux qui jouent sur nos fragilités ? Le journaliste Thibaut Schepman a mené une enquête intitulée Tout le monde a besoin d’un coach. Dans ce livre, il raconte comment il s’est immergé lui-même dans l’univers du coaching pour en comprendre les mécanismes, en explorer les bénéfices, mais aussi en révéler les dérives. Il montre que le coaching peut être un outil de soutien et de motivation… mais aussi, trop souvent, un terrain miné : entre manipulations psychologiques, pseudosciences présentées comme des vérités, dérives financières, voire abus psychologiques ou sexuels, l’auteur met en lumière ce qu’il appelle l’« eldorado de la manipulation mentale », où certains coachs peu scrupuleux exploitent la quête de mieux-être pour asseoir leur pouvoir. L’occasion de mener une réflexion plus large sur notre époque : pourquoi avons-nous tant besoin d’être accompagnés ? Pourquoi les entreprises, voire les institutions, investissent-elles massivement dans ce type de pratiques ? Et surtout, que dit ce phénomène de notre société, de notre rapport au travail ? Éléments de réponse dans ce nouvel entretien, pour Blast.

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Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon