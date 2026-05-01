Les assoiffeurs : l’enquête choc sur le business de l’eau

Entre 1991 et 2015, la France a connu 62 épisodes de sécheresse, quatre fois plus que dans les trente années qui ont précédé. Depuis 2015, 30% du territoire français est touché chaque année par des restrictions d’eau. La durée moyenne des périodes de sécheresse devrait doubler d’ici à 2050, 50% des cours d’eau sont considérés comme en mauvais état écologique et, depuis le début des années 2000, l’État français a été condamné six fois par la Cour de justice de l’Union européenne pour manquement à la réglementation communautaire, qui lui enjoint de protéger la ressource. En janvier 2026, l’Organisation des nations unies a déclaré la planète en «faillite hydrique». Un état, irréversible, où il n’y aurait plus assez d’eau pour satisfaire toutes les demandes. Ces chiffres sont issus du livre « Les assoiffeurs », écrit par Fabien Benoit et Nicolas Celnik. Entretien.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon