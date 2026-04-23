Stupeur chez Grasset : Bolloré serait d’extrême droite

"Le 12 avril 2026, le Premier ministre hongrois d’extrême droite Viktor Orban a essuyé dans son pays une cuisante défaite aux élections législatives. Cette nouvelle a immédiatement été applaudie par la presse comme il faut, qui l’a joyeusement présentée comme une admirable victoire du progressisme. Il manquait malheureusement quelques intéressantes précisions dans les articles fêtant la victoire de Peter Magyar. Comme celle-ci, par exemple, rapportée par un quotidien britannique le 10 avril dernier : en matière d’immigration, le nouveau Premier ministre hongrois a promis d’adopter, je cite, « une ligne » encore « plus dure » que celle de son prédécesseur, et a déclaré qu’il souhaitait notamment mettre fin à l’accueil de travailleurs étrangers .
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Morgane Sabouret / Margaux Simon