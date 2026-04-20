Terreur chez les ultra-riches : le retour de la taxe Zucman

Dans ce nouvel épisode de Dissolution, on va se consacrer aux impôts des ultra-riches. Tout le monde le sait aujourd’hui : ils en payent beaucoup moins que ce qu’ils devraient. Alors, on regardera de plus près la concentration de richesse que cela permet et surtout les outils fiscaux pour rectifier cette situation. On verra comment fonctionne la taxe Zucman et les arguments qui lui sont opposés. On fera ensuite un tour du côté des nouvelles pitreries de notre Macron 1er avant d’inaugurer notre nouvelle rubrique de débunk pour 2027 : les écuries d’Augias.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret