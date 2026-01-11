Tout comprendre à l'intervention de Trump au Venezuela

"On avait déjà fait un épisode de CDDM sur le Venezuela en Novembre dernier qui présentait les enjeux autour du pays, donc je vous invite à le regarder aussi. Dans cet épisode, on va davantage se concentrer sur les raisons et les conséquences de cette opération pour l’ordre international. Alors comment Trump a-t-il fait kidnapper le dirigeant d’un état souverain sous de faux prétextes, quelles conséquences aura cet acte et est-ce que l’impérialisme c’est pas vachement plus sympa quand c’est fait par nos alliés, la réponse à presque toutes ces questions c’est tout de suite, dans CDDM." Par Ostpolitik.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon