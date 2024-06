Comment l'UE sous-traite les violations des droits de l'homme en Tunisie

Depuis l'arrivée au pouvoir de Kaïs Saïed, en Tunisie, rhétorique anti-migrants et violences à l’encontre des personnes exilées et des associations leur venant en aide se sont généralisées. Mais face à cette dérive autoritaire, l'Union européenne et la France ne semblent pas prêtes à restreindre leurs partenariats stratégiques : l'externalisation des politiques migratoires reste bel et bien à l'agenda.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste