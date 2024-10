Ventes d’armes françaises à Israël : l’opacité, jusqu’à quand ?

Au début du mois, Emmanuel Macron s’est revendiqué de la « cohérence » en se disant favorable à un arrêt des livraisons d’armes à Israël « pour mener les combats sur Gaza ». Jusqu’alors, la France maintenait un silence pesant et continuait d’affirmer, à travers Sébastien Lecornu et Prisca Thevenot, qu’elle exportait des « composants défensifs » uniquement. Les propos d’Emmanuel Macron semblent affirmer le contraire et, dans les rapports sur les exportations d’armement de la France publiés conjointement par l'Observation des armements et Mediapart, rien ne permet de dire que le matériel livré à Israël n’est pas utilisé contre les civils à Gaza.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret