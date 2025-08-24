L'art est une arme révolutionnaire

On a tous une chanson, un film, un livre qui a changé votre manière de voir les choses. Un détonateur qui nous a appris ce qu’on avait dans le ventre. Des regards qui en se posant sur le monde ont contribué à le changer. Ces influences sont fondamentales, intimement et collectivement. Ils s’inscrivent souvent bien plus profondément en vous qu’un slogan. C’est une sensibilité qui par sa justesse est devenue une étincelle en vous. Un créateur peut dévoiler la vraie nature de notre réalité, en la regardant en face, à sa manière unique. En ce moment où la culture est menacée, où les artistes sont souvent ridiculisés pour leur engagement (notamment pour la Palestine), voici trois films pour rappeler l’importance de cette pensée : l’art est politique.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon