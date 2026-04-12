Des États-Unis à la France, fabriquer la guerre et célébrer la mort

Des images de Call of Duty, Grand Theft Auto, ou même Wii Sports mélangées à des captations réelles de bombardements : pour déployer leur propagande de guerre contre l’Iran, les autorités américaines ont été sans limite. Au point de scandaliser une bonne partie des médias français qui ont décrit une Maison Blanche en « roue libre », sujette aux « dérapages ». En omettant néanmoins de pointer un phénomène dont ils sont eux-mêmes acteurs : l’avancée du processus de fascisation qui valorise, dorénavant, de s’extasier devant le spectacle de la mort.
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Margaux Simon