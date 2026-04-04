Un prince, des réseaux, une idéologie suprémaciste : plongée dans la nébuleuse Pahlavi

Ces derniers mois, le fils du dernier Chah d’Iran, Reza Pahlavi, est devenue une figure médiatique de plus en plus incontournable. Mais derrière ses propos apparemment modérés, ses partisans dévoilent une ligne politique radicale, avec des discours identitaires et racistes assumés, ainsi que des intimidations, des menaces et des alliances avec l’extrême droite. En France comme à l’international, la mouvance monarchiste s’appuie en outre sur des réseaux d’influence et des soutiens controversés. Ce qui interroge la nature réelle du projet politique porté par le prince héritier.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon