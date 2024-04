Attentat de Moscou : Tadjikistan, vivier de combattants pour Daesh ?

Il y a quelques semaines, vous avez peut être un peu entendu parler d'un pays qui d'habitude passe sous les radars médiatiques : le Tadjikistan. Bon, on n'en parle pas forcément pour les bonnes raisons. Le Crocus Hall, une salle de concert moscovite, a été la cible d'un attentat qui a fait au moins 143 morts le 22 mars dernier et qui a été revendiqué par l’État islamique. Quatre hommes de nationalité tadjike, inculpés de terrorisme, encourent la prison à vie. Cet attentat a mis la lumière sur ce petit pays d'Asie centrale d'un peu moins de 10 millions d'habitants, qui est aussi l'un des États les plus pauvres au monde. Enclavé, il partage ses frontières avec l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, l'Afghanistan et la Chine. C'est le seul État d'Asie centrale qui parle une langue iranienne et non pas une langue turque comme ses voisins. Après le Crocus Hall, pour les médias, le pays et sa capitale, Douchanbé est vite devenu la base arrière de l’État islamique. Nouvel épisode de CdDM, par Ostpolitik.

