BCE : faire monter le chômage, c'est son projeeeet

Pour cette troisième émission, l'économiste Gilles Raveaud a jeté son dévolu sur la Banque centrale européenne. Ne partez pas, vous allez voir, on va bien s'amuser. On en parle beaucoup en ce moment, les taux d'intérêt ont augmenté, ce qui a des conséquences très néfastes pour tout un tas de gens, de familles qui ne peuvent plus emprunter assez d'argent pour acheter la maison ou l'appartement qu'ils convoitaient, qui ne peuvent plus mener à bien leurs projets immobiliers. Mais alors, qu'est ce que c'est que ce taux d'intérêt ?

