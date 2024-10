Coups d'État, terroristes, juntes, mercenaires russes : bienvenu au Sahel

"Aujourd'hui, c'est un épisode promo puisque je vous propose de parler de trois pays pour le prix d'un. Sauf que vous payez pas les vidéos. Mais vous pouvez soutenir Blast cependant. Ces trois pays se trouvent en Afrique de l'Ouest, et ils sont frontaliers : il s'agit du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Et ce sont des pays qui ont en commun de se trouver en partie dans la région du Sahel. Et vous allez voir que c'est loin d'être la seule similitude entre ces États qui rassemblent environ 70 millions d'habitants sur un territoire de presque 2 millions 800 000 km2." Nouvel épisode de CDDM, par Ostpolitik.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret