🦏 Démocratie : le début de la fin

"Aujourd'hui, on va vous raconter ce que pourrait devenir l'espace médiatique dans ce pays et pas seulement l'espace médiatique, même la rue, si on était vraiment gouvernés par un parti de l'ordre, un parti comme le RN. Jusqu'à quand on va pouvoir continuer à penser qu'on est dans une société démocratique si on est asphyxié au niveau de l'information. Ça commence quand le fascisme ? Comment ça peut arriver vite ?" Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste