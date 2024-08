Emmanuel Macron est-il en train de faire un coup d'État ?

Le 9 juin dernier, le Président de la République a dissous l’Assemblée nationale, une première depuis 1997. Les élections législatives se sont tenues les 30 juin et 7 juillet. Et les résultats de ces scrutins n’étaient pas ceux attendus : pas de grand bloc vainqueur, mais une assemblée divisée entre trois grands pôles équivalents. La gauche unie a obtenu plus de 190 sièges, les forces de la droite et du centre un peu plus de 210 et les forces d’extrême droite un peu plus de 130 sièges à l’Assemblée. Cette dissolution avait été décidée par le Président pour clarifier la situation politique à l’issue du scrutin des européennes, très défavorable au camp présidentiel. Aujourd’hui, près de trois mois après, la situation est toujours aussi confuse. La gauche a fini par trouver une candidate au poste de Première ministre mais le président ne veut pas en entendre parler, certains menacent de destituer le président, Emmanuel Macron organise d’interminables cycles de discussions, on nous annonce la nomination d’un premier ministre, puis non, puis peut-être… Bref. Nous vivons un moment de grande instabilité politique et surtout de flou médiatique et politique, et ce alors que le risque d’une France ingouvernable inquiète de plus en plus. Bref, le moins que l’on puisse dire, c’est que la saison estivale a été agitée, et ça ne semble pas prêt de s’arrêter ! Seulement, après cet été haut en couleur, et un président qui semble définitivement refuser de se mettre en retrait, il est difficile de bien saisir les tenants et les aboutissants de cette situation en constante évolution. Alors que se passe-t-il exactement, par qui pourrions nous être gouvernés, quels sont les différents scénarios possibles aujourd’hui, vivons-nous un vol démocratique, un coup d’état même comme le disent certains ? Nous vous proposons un décryptage récapitulatif pour y voir un peu plus clair dans ce brouhaha politique, avec cette nouvelle émission, pour Blast.

