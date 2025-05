De Frantz Fanon à Gaza, les crimes impunis de la colonisation

Régulièrement, on subit les complaintes des fachos nostalgiques du temps béni des colonies où il faisait bon vivre. Avec ce côté édulcoré et bucolique qui a tout d’une indécence. Cet inconscient continue d’infuser profondément notre société. Elle est même l’origine d’un racisme devenu monnaie courante. De la pensée de Frantz Fanon à Gaza, les trois films de ce mois ci vont contredire cette narration à sens unique, cette légitimité qui ne supporte pas d’être contestée. À une époque où les sciences humaines sont de plus en plus menacées, où des vérités indiscutables deviennent motifs de scandales et de contrevérités, le rôle du documentaire est simplement d’être un pas de côté, une respiration pour rectifier une mémoire menacée de toutes parts. Nouvel épisode de Doc doc doc, par Nicolas Houguet.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon