Le Monde contribue aussi au brouillage politique

Dans cet épisode de Quelle époque formidable, Sébastien Fontenelle questionne la fabrication d'opinion du journal Le Monde, qui à maintes reprises, a présenté La France insoumise et le Rassemblement national sous une même dénomination : « les extrêmes ». « Sous couvert de sa réputation d’objectivité et de sérieux, Le Monde, qui publie par ailleurs d’excellents papiers, divulgue lui aussi des « déformations » et des « inexactitudes », qui contribuent très directement à installer dans l’opinion, par petites touches, des jugements biaisés et des croyances erronées. »

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon