Agriculture : les paysan·ne·s sacrifié·e·s au nom du marché

En Ariège, les agriculteurs et agricultrices subissent de plein fouet une profonde détérioration de leurs conditions de travail et de vie. Mais au-delà d’une simple casse sociale, c’est bien d’une fracture humaine dont il est question. Derrière la passion qui anime celles et ceux qui font vivre l’agriculture française, la souffrance est bien réelle. La Mutualité sociale agricole souligne d’ailleurs que les exploitants âgés de 15 à 65 ans présentent un risque de suicide supérieur de 30 % à celui des autres catégories professionnelles. Pour cet épisode, Blast s’est rendu à Campagne-sur-Arize afin de rencontrer des éleveurs et des maraîchers. Ils ont accepté de témoigner de l’attachement profond qu’ils portent à leur terre et à leurs animaux, tout en partageant les réalités souvent difficiles de leur métier. Mais aussi de raconter la fatigue, l’injustice et parfois la colère. Car derrière chaque ferme qui vacille, c’est un pan de notre souveraineté alimentaire et de notre dignité collective qui s’effrite.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon