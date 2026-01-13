Après le désastre des Ehpad, le groupe Orpea rebondit en psychiatrie

Après le scandale des maltraitances en Ehpad qui avait durablement discrédité Orpéa, l’ex-groupe privé rebaptisé Emeis s’invite dans un autre champ de la santé : la psychiatrie. Près de Strasbourg, il a obtenu l’autorisation d’ouvrir une vaste clinique psychiatrique pour adolescents, alors que la politique nationale privilégie les soins sans hospitalisation. Cette décision, validée par l’Agence régionale de santé, soulève de nombreuses questions. Comment ce projet a-t-il été autorisé, et pourquoi à ce groupe en particulier ? Enquête sur cette implantation controversée et sur les choix de l’État face au privé dans la santé mentale.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Blast, le souffle de l’info