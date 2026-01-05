Immobilier : comment la finance détruit les villes

Fin 2024, la région Île-de-France comptait 1,3 million de personnes mal-logées' et 5,6 millions de mètres carrés de bureaux vides, des chiffres record, soit l'équivalent d'une fois et demie la Défense, le plus grand quartier d'affaires d'Europe, ou d'environ quatre-vingt mille logements de soixante-dix mètres carrés. Pourtant, si d'un côté la production de logements sociaux chute depuis quelques années alors que le nombre de demandeurs dans la région a pratiquement doublé en dix ans', de l'autre, les chantiers de construction de bureaux neufs se poursuivent, et ce malgré le développement du télétravail, dans cette région qui possède le plus grand nombre de bureaux d'Europe. Et tout ça n’arrive pas qu’à Paris, c’est un phénomène que l’on retrouve aux quatre coins de l'hexagone : en pleine crise du logement pour la majorité des gens, d’immenses immeubles voient le jour, pour créer des bureaux, souvent sans trouver preneur à la fin. Mais comment est-ce possible ?
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon