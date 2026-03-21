Pourquoi les gens sont-ils de plus en plus égoïstes ?

Nos sociétés sont de plus en plus égoïstes. C’est la thèse défendue par Camille Peugny, sociologue des inégalités sociales. Selon lui, les comportements visant à maximiser nos intérêts personnels s’inscrivent dans un processus général de néolibéralisation de nos sociétés. Dans ce cadre, l’État entretient un climat favorable aux affaires tout en fragilisant la protection sociale et les individus qui en dépendent. Parmi les classes populaires, les hommes et les femmes sont ainsi invités à devenir les « auto-entrepreneurs de leur propre précarité ». La disparition des carrières longues, l’affaiblissement des régulations collectives et des syndicats plongent les classes travailleuses dans une situation de vulnérabilité accrue. Cibles des logiques d’ubérisation, condamnés à travailler à la tâche, ces individus se retrouvent seuls face à un capitalisme dévorant.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon