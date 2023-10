Au procès Chalus : réquisitoire clément contre le président de la Guadeloupe accusé de dépassement de frais de campagne

Soutien de la première heure d’Emmanuel Macron, Ary Chalus comparaissait les 12 et 13 octobre devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre pour répondre de dépassement du plafond des frais de campagne, d’abus de confiance et de détournement de fonds - faits commis lors de la campagne des régionales de 2015. Les deux jours d’audience ont jeté une lumière crue sur l’amateurisme et la pleutrerie de l’ancien maire de Baie-Mahault et de son clan. Ses avocats ont dénoncé une enquête policière à trous et réclamé la relaxe. Malgré un réquisitoire à charge, le procureur de la République a lui oublié de réclamer une peine d’inéligibilité. Jugement le 12 janvier 2024.

Morgane Sabouret