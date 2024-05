Loi aide à mourir : une vraie conquête sociale ?

C’est un sujet qui nous concerne tous et toutes par son universalité : la fin de vie. Depuis le 27 mai, un nouveau projet de loi visant à légaliser une “aide à mourir” a fait son entrée à l’Assemblée nationale. Une proposition déjà discutée en 2018 et 2021 mais qui n’avait pas réussi à arriver à son terme. Et même si, la plupart des députés de gauche semblent y être favorables, d’autres voix tentent de se faire entendre, d’alerter sur la dimension normative, libérale et violente pour les plus vulnérables d’un tel texte. Dans ce focus croisé, Blast reçoit Hadrien Clouet, député LFI ayant siégé à la commission spéciale sur le sujet et Sara Piazza, psychologue clinicienne en unité mobile de soins palliatifs et co-autrice du livre “Euthanasie : un progrès social ?”.

