Les barbouzeries de LVMH #2 : Arnault vs Ruffin, tel est pris qui croyait prendre

Entre 2013 et 2016, LVMH a voulu faire taire le député de la Somme, avant qu’il ne soit élu de la Nation. A l’époque journaliste à la tête de l’impertinent trimestriel Fakir, le Picard indisposait au plus haut point la direction de la multinationale. Mais les opérations de basse police du géant du luxe, confiées à l'ex-grand flic Bernard Squarcini, ont tourné au fiasco et le trublion Ruffin s'est joué de son adversaire. Second volet de notre série, alors que le procès Squarcini débute ce mercredi à Paris.

