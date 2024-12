RÉVÉLATIONS / Une affaire d'État : Comment les patrons préférés de la Macronie ont détourné l'argent du Covid

En mettant la main sur la filiale Spir communication de Ouest France, trois hommes d’affaires proches d’Emmanuel Macron ont décroché le jackpot en 2017 : en plus de l’effacement des dettes (38 millions d’euros, 21 offerts par l’État), le triumvirat a récupéré 65 millions de cash et encore un immeuble valorisé 19 millions. Ce qui les a propulsés parmi les 500 plus grandes fortunes de France, jusqu’à la liquidation de Milee et leur holding Hopps, en septembre et octobre 2024. Cette casse sociale a jeté près de 12 000 salariés à la rue. En 2021, la catastrophe Adrexo et le fiasco de la distribution de la propagande électorale avaient sonné l’alerte. Alors que la dette publique s’impose comme une préoccupation majeure du gouvernement, Blast rouvre le dossier : nous révélons comment ces dirigeants ont détourné l’argent du chômage partiel. Sous l’œil de Bercy.

