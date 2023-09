Chalureau : La belle affaire

Ce vendredi soir, le XV de France lance sa Coupe du monde devant son public face à la Nouvelle-Zélande. Sa dernière semaine de préparation avant ce rendez-vous avec les All Blacks a été perturbée par l’affaire Chalureau - du nom du second ligne montpelliérain impliqué dans une sale histoire de baston. Se retranchant derrière le sport (avant tout) et la présomption d’innocence, le monde du rugby et les politiques – dont Emmanuel Macron, qui espère faire d’un succès des Bleus un moment de concorde nationale – font cause commune. En fermant les yeux sur l’affaire qui fâche et les attendus du tribunal correctionnel qui a condamné pour racisme le joueur (il a fait appel), ils manquent une occasion : prouver que les « valeurs » dont tous se revendiquent ne sont pas seulement des mots.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret