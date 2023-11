Kickboxing / Muay-thaï : une fédération à la dérive

Détournements de fonds, agressions physiques, violences sexistes et sexuelles, liens avec le grand banditisme… Les soupçons et les accusations qui pèsent sur la Fédération française de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées sont particulièrement lourdes. Depuis sa création en 2008, la FFKMDA est secouée par les scandales sans jamais perdre le soutien des autorités de tutelle et du ministère des Sports. Pendant des mois, Blast a enquêté sur cette fédération aux pratiques peu sportives.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret