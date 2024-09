Sexisme, alcool, affairisme, drogue & racisme : Les « valeurs » dévoyées du rugby français

Après un été pourri par les affaires de mœurs et de racisme qui s'achèvent sur la noyade d'un espoir en Afrique du Sud, le Top 14 reprend ce week-end. De l'équipe de France aux clubs amateurs, l'ovalie doit faire sa révolution et rompre avec les années d'omerta, d'atavisme et de repli sur elle-même. Alors que les élections fédérales approchent, son avenir dépend de sa capacité à rebondir et s'adapter au monde. Rugby féminin, nouveaux licenciés racisés ou homosexuels, rugby des villages et de la tradition contre rugby des villes et de l’inclusion, le match s'annonce vital et tumultueux. Pour Blast, Olivier Villepreux entre dans la mêlée et tente d'ouvrir le jeu.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret