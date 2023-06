INFO BLAST : Basket, la clause secrète de « Wemby »

Joueur hors norme et pur produit de la formation made in France, Victor Wembanyama va rejoindre cet été la richissime NBA. La première étape de cette conquête outre-Atlantique passe cette nuit par New-York, à l’occasion de la draft. Le transfert du prodige de 19 ans chez les Spurs est annoncé comme historique. C’est aussi une affaire de gros sous. Blast, qui s’est penché sur le contrat, en révèle un détail troublant : pour se libérer, la future star du basket mondial doit verser plus d’un million d’euros à son club de Boulogne-Billancourt. Surprenante, la clause a été validée par Jérémy Medjana et Bouna Ndiaye, les dirigeants de Comsport, l’agence la plus influente du basket français. Enquête sous les paniers, aux pieds d’un géant qui vaut de l’or.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret