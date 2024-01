Les sales méthodes du Qatar en France

Menaces sur des policiers lors d’une perquisition visant Nasser Al Khelaïfi, pressions diplomatiques sur les enquêtes judiciaires, entrisme et trafic d’influence au Parlement, au ministère de l'Intérieur, des Comptes pulics et à l’Élysée : notre enquête et les dernières révélations sur l’Émirat gazier jettent une lumière crue sur la pieuvre qatarie et sa toute-puissance en France.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret