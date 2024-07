JO : Oudéa-Castéra ferme les yeux sur la déroute financière de la Fédération de lutte

Endettement colossal, soupçon de détournements de fonds et plainte pénale. Rien ne va plus à la Fédération française de lutte et disciplines associées (la FFLDA) sauf pour les finances publiques, qui continuent de l’abreuver de millions d’euros de subventions, et pour une ministre des Sports restée sourde aux alertes reçues. Une certaine idée de la trêve olympique. Blast a mené l’enquête de haute lutte.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste