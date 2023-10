Qatar connection : naissance d’une Affaire Colonna

Alors que plusieurs procédures judiciaires sont en cours en France autour du PSG et de la séquestration de Tayeb Benabderrahmane, le dossier qui met en cause une série de personnalités (dont Rachida Dati) et inquiète au plus haut point le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et son pays mécène est devenu un problème diplomatique entre Paris et Doha. Et l’affaire de la patronne du Quai d’Orsay, Catherine Colonna : les récentes révélations de Blast placent la ministre des Affaires étrangères en première ligne.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info