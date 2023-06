La justice commerciale à la pêche aux sources du Poulpe

Pour entraver la liberté de la presse et pêcher ses sources, les industriels et leurs avocats font preuve de plus en plus d’inventivité. Dernier exemple en date, à Rouen, des huissiers ont été très officiellement missionnés par le tribunal du commerce pour pister les correspondances des journalistes du Poulpe et de Mediapart.

