La systématique mise en cause d’un journalisme impliqué ou les contraintes du street reporter

Le 23 septembre 2023 sur le boulevard de Clichy à Paris, en pleine manifestation organisée « Contre le racisme systémique, les violences policières et pour les libertés publiques », un policier sort et pointe son arme de service en direction d’un groupe de personnes. Cette scène, filmée par le street reporter de Blast sur place, a été publiée sur les réseaux sociaux. Par la suite, aux yeux de la presse mainstream et moins étonnamment, de titres de droite, le site d’information et d’investigation journalistique est devenu le symbole de l’inverse d’un journalisme de qualité. Toutes les critiques portent sur l’absence de déontologie, le point de vue biaisé idéologiquement, la falsification de la réalité. On y entend l’antienne propre à une tradition associée à l’ultragauche : la désinformation, la décontextualisation, le floutage et la manipulation des images et des sons. Cette grille de lecture des événements mérite d’être déconstruite et éclairée différemment.

