Blast le souffle de l’info, un mĂ©dia indĂ©pendant et citoyen

Blast, le souffle de l’info est un site de presse en ligne d’information gĂ©nĂ©rale et une web tv crĂ©Ă©s par le journaliste Denis Robert. MĂ©dia libre et indĂ©pendant, affranchi de toute pression industrielle ou financiĂšre, Blast participe Ă la lutte anti-corruption, Ă la dĂ©fense de la libertĂ© d’expression et de la dĂ©mocratie. Blast est un mĂ©dia au service des citoyens et de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.