Arnaques et manipulations : comment Macron a enterré les États généraux de l'information

C’était une importante promesse d’Emmanuel Macron : organiser des états généraux de l’Information afin de répondre aux attentes de la profession. Aggravation des attaques contre la liberté de la presse, bouleversements liés à l’intelligence artificielle, mainmise des milliardaires, prolifération des fakes news sur fond d’ingérences étrangères : les sujets d’inquiétude ne manquaient pas. Neuf mois de travaux, 22 assemblées citoyennes et 174 auditions, un rapport remis le 12 septembre dernier qui contient une quinzaine de propositions plus ou moins bidon. Beaucoup de bruit et d’effort pour rien. Retour sur une arnaque et une manipulation en sept tableaux.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon