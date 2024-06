Fake news factory #1 : Les nouvelles stars du complot VRP de choc de l’extrême-droite

La percée de l’extrême droite doit beaucoup à Internet et aux réseaux. Ses soldats y mènent la guerre culturelle et de civilisation, en véritables prophètes. Des effets secondaires des vaccins aux rumeurs sur Brigitte Macron, ils sont à l’affut des « bons sujets » qui feront le buzz. Sur ce terrain, l’ex-directrice de magazines people Myriam Palomba et l’ancien-militant UMP repenti Mike Borowski sont les meilleurs propagateurs de fake news. Reprenant les théories les plus fumeuses, poussant au bout la logique de ce commerce délétère où seul le scandale et sa viralité comptent, ils sont les icones de la droite extrême la plus réactionnaire. En roue libre.

