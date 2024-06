Le réseau Atlas : une bataille des idées menée par l’extrême-droite dans les médias français

L’Observatoire des multinationales a sorti un rapport édifiant sur le combat idéologique et les stratégies que mènent des think tank libertariens et ultraconservateurs en France. Ces organisations font toutes partie du réseau Atlas, un groupe étasunien d’extrême droite très influent dans les médias et jusque dans les décisions du gouvernement.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste