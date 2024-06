France TV, Radio France : la mise à mort programmée du service public

"Aujourd'hui, on va vous parler du service public de l'audiovisuel parce qu'il y a une grosse réforme qui va arriver. Vous allez voir, c'est pas clair leur truc. À la base, il y a une proposition de loi des macronistes et de LR, mais maintenant c'est Dati qui défend le projet. Donc c'est encore plus inquiétant. Là vous, vous êtes peut-être à fond sur les européennes, c'est normal, mais on voulait quand même vous parler de ça parce que c'est une grosse réforme. Ça va arriver très vite et ça vaut le coup qu'on vous prenne 20 minutes de votre temps pour vous parler de ça, vous allez voir."

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste