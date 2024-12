Adieu Euronews (2/2) : Comment la chaîne de la Commission a diffusé 838 publireportages depuis l'an dernier

Pour combler son déficit, la télévision européenne a cherché des sponsors partout, en particulier au Qatar. 292 publireportages pour la monarchie du Golfe ont été diffusés depuis début 2023. Et le média prévoit aujourd’hui d’ouvrir des bureaux régionaux en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan pour produire davantage de « contenus partenaires ». Il est loin le rêve d’un journalisme ouvert et transnational. Bienvenu au royaume du fric et du lobbying.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon