Livre noir, ligne brune

Une campagne d'affichage en 4 par 3 suivie d'une très sensationnelle reprise par les médias Bolloré et le RN : le 3ème numéro trimestriel d'extrême-droite Livre Noir a fait événement. Fondé en 2021 sous forme de web TV, Livre noir, qui se veut un média d'enquêtes et de reportages, excelle surtout dans la communication et le bidonnage. Blast s'est infligé la lecture du magazine et a rencontré son responsable, le zemmourien Erik Tegnér.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste