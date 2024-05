Glucksmann, Bardella, Zemmour, Macron : Les candidats préférés des médias

À quelques semaines des élections européennes, nous avons choisi de consacrer cette émission au traitement médiatique des élections et en particulier à la construction des « bons » et des « mauvais » candidats. Les médias, par temps d’élection, détiennent le pouvoir de fixer l’agenda politique – en collaboration avec les communicants politiques et les partis dominants - autrement dit, au lieu de dicter « ce qu’il faut penser », les médias déterminent « ce à quoi il faut penser » – ce qui est plus subtil et pas moins efficace. Ils tracent un périmètre et sélectionnent qui peut entrer à l’intérieur. Ainsi, ils ont le pouvoir de fabriquer et de détruire des candidats. Alors, les médias font-ils l'élection ? Jusqu'à quel point influent-ils sur les scrutins ? C'est à ces questions que s'attaque ce deuxième épisode de 4e pouvoir, l'émission de critique des médias de Blast en partenariat avec Acrimed, Action-Critique-Médias, site émérite de critique et d'analyse des médias.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret