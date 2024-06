La presse mainstream et l'extrême droite : une boussole qui s'affole

La démonstration a été mainte et mainte fois faite, dans le cours des trente dernières années, que la presse mainstream participait à l’extrême droitisation du débat public, en banalisant par exemple certaines propagandes. Mais il est beaucoup plus rare que cette presse démontre elle-même – et très involontairement – qu’elle colporte, sous le double couvert du débat d’idées et de la confrontation des points de vue, et en les vernissant donc de respectabilité, des boniments qui, de fait, ne diffèrent que très peu de ceux de l’extrême droite. C’est pourtant ce que vient de faire, dans sa toute dernière édition (datée du 26 mai 2024), La Tribune dimanche – le supplément dominical du quotidien économique La Tribune.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste